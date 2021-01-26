Объем импорт электрической энергии с Белорусской АЭС за последнюю неделю увеличился в 2,6 раза – до 9,8 млн кВт часов в сутки.

Об этом сообщает издание Expro со ссылкой на собственные источники. Издание отмечает, что объем импорта растет уже третью неделю подряд. Еще на позапрошлой неделе импорт превысил отметку 6 млн кВт часов в сутки.

По данным НЭК «Укрэнерго», на 24 января межгосударственный сечение для импорта тока с белорусской АЭС приобрело три компании: «Днепросталь-Энерго» Виктора Пинчука (60 МВт), «ДЕ Трейдинг» Максима Ефимова (50 МВт) и «Эру Трейдинг» Ярослава Мудрого (450 МВт).

Напомним, импорт электроэнергии с Белорусской АЭС в Украину начался с 3 января 2021 года. Благодаря этому Белорусская АЭС впервые смогла выйти на полную потіжність. За это время в Беларуси было закуплено более 100 млн кВт часов на сумму около 150 млн гривен.

На фоне критики импорта, министры энергетики и иностранных дел Украины заявили о планах скорейшего отсоединения от энергосистем России и Беларуси, что сделает физически невозможным импорт тока из этих стран.

В прошлый раз, с октября 2019 по март 2020 года импорт тока из России и Беларуси привело к глубочайшему за годы независимости кризиса на энергорынке, которая повлекла простой угольных шахт и миллиардные убытки государственных энергетических компаний, в частности «Энергоатома».

Против импорт тогда высказался и президент Владимир Зеленский, после чего НКРЕКП аннулировала всем трейдерам доступ к межгосударственным сетям и прекратила поставки.