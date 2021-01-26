Аграрные ассоциации Украины обвиняют министра экономики Игоря Петрашко в препятствовании работы Министерства аграрной политики, и желании сохранить контроль над Госпродпотребслужбой, которая во все времена находилась в ведомстве Минагропрода.

«Сейчас ключевая дискуссия ведется вокруг того, чем именно будет управлять Минагрополитики. Потому что если оно будет восстановлено с урезанными полномочиями, то пользы от него будет очень мало. Будем отстаивать, чтобы аграрное министерство было полноценное, а не хромой уткой», - заявил председатель Всеукраинского Конгресса Фермеров и Агро-Продовольственной Рады Иван Слободяник.

Напомним: после того, как правительство восстановило работу Министерства аграрной политики и продовольствия, подразумевалось, что новое ведомство сохранит все функции и службы, которые подчинялись ему до объединения с Министерством экономики и торговли. Но министр Петрашко внезапно не захотел терять контроль над отдельными службами Минагропрода.

«Обеспокоенный разделением Министерства экономики министр Игорь Петрашко вцепился в Госпродпотребслужбу и не хочет отдавать под крышу Министерства аграрной политики. Ещё бы – ГПС даёт возможность контроля импорта/экспорта и обеспечивает постоянный поток кэша в бэкофис», - написали по этому поводу в телеграмм-канале «Все ходы записаны».

Именно поэтому Петрашко подготовил новое положение о Минагрополитики, которое Кабмин должен утвердить до 28 января. И в нет нет ни слова о Госпродпотребслужбе, которую Петрашко надеется сохранить при Минэкономики.

Напомним: Кабмин отменил постановление о ликвидации Минагропрода. Соответственно, сейчас продолжает действовать Постановление №1119 от 25 ноября 2015 года, где описан функционал ведомства, и где предусмотрено, что Госпродпотребслужба подчинена Минагро.

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что министр Петрашко защищает монополии, в частности табачную, вместо того, чтобы поддерживать предпринимателей. А экс-глава Госрезерва Ярослав Погорелый обвинил Петрашко в том, что он намерен восстановить и возглавить коррупционные схемы с зерном в Госрезерве.

Также ранее стало известно, что назначенные Петрашко руководители ДП «Коневодство Украины» загоняют предприятие в убытки и уничтожают коневодство. Так, некогда успешное "Коневодство Украины" за последний год понесло убытки в сумме 250 млн грн, работников массово увольняют, а лошадей целыми поголовьями отправляют на бойни.