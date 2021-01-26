Решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры, офиса генерального прокурора и Высшего антикоррупционного суда относительно закрытия дела "Роттердам+" является окончательным, бесповоротным и должно положить конец всем спекуляциям по этому делу.

Об этом заявил экс-генеральный прокурор Украины Святослав Пискун.

«Можно говорить что угодно, любые мысли высказывать, но высказывания должны закончиться там, где есть решение ответственного за это прокурора. А как мне известно, там лично генеральный прокурор принимал решение по этому вопросу. Генеральный прокурор, когда принимает решение, то он отвечает за это решение. И второе-подтвердили это решение в ВАКС. Поэтому, знаете, я за процесс и за правду», - заявил Святослав Пискун в эфире телеканала «Украина 24».

Экс-генпрокурор подчеркнул, что решение САП о повторном закрытии дела «Роттердам+» было более чем ожидаемым и логичным.

"До этого все двигалось, начиная с 27 августа 2020 года. Тогда было вынесено первое решение, которое несколько раз было поддержано и антикоррупционным прокурором, и Высшим антикоррупционным судом», - добавил Святослав Пискун.

Напомним, 21 января 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура окончательно закрыла дело «Роттердам+» из-за отсутствия состава преступления. Соответствующее решение ранее было подтверждено офисом генерального прокурора, Высшим антикоррупционным судом и Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда.

Расследование длилось почти 4 года и следствие не установило ущерб от действия формулы. Более 10 украинских и международных экспертиз подтвердили, что формула была законной и обоснованной.