Врач пожаловалась на отношение к коллегам в одной из больниц Украины
Как передает Politeka.net, об условиях работы в одном из медучереждений где лечат больных коронавирусом рассказала врач Николаевской областной клинической больницы Татьяна Костиненко на своей Facebook-странице.
"Так заканчивается ежедневная ковидная диализная смена. С октября на диализе лечим ковидных пациентов... четвертый месяц подряд!... Изо-дня в день: тяжелая работа с тяжелыми пациентами...COVID- пневмонии, кислород-зависимые, всякие... 9-12-15 и больше пациентов на диализе ежедневно!", - поделилась медик.
Как передает Politeka.net, об условиях работы в одном из медучереждений где лечат больных коронавирусом рассказала врач Николаевской областной клинической больницы Татьяна Костиненко на своей Facebook-странице.
"Так заканчивается ежедневная ковидная диализная смена. С октября на диализе лечим ковидных пациентов... четвертый месяц подряд!... Изо-дня в день: тяжелая работа с тяжелыми пациентами...COVID- пневмонии, кислород-зависимые, всякие... 9-12-15 и больше пациентов на диализе ежедневно!", - поделилась медик.
По ее словам, осенью прошлого года в больнице была просто катастрофическая ситуация в одном из отделений.
"В ноябре "слегло" отделение нефрологии. Все! медсестры, все санитарки - COVID! Остался 1 врач....! Только через месяц смогли возобновить работу нефрологии не в полном составе", - отметила Костиненко.
По ее словам, в больнице не действуют страховые выплаты медикам, которые предусмотренны правительством.
"Лечение стоит более 20 тыс грн. и дальше - лечение осложнений. А у нас в больнице - "всездоровы!"Страховки для медперсонала от COVID - нет! Просто нет! Наше руководство больницы о таком не хочет знать", - посетовала медик.
"Лечение стоит более 20 тыс грн. и дальше - лечение осложнений. А у нас в больнице - "всездоровы!"Страховки для медперсонала от COVID - нет! Просто нет! Наше руководство больницы о таком не хочет знать", - посетовала медик.
Более того, положенных выплат из-за заражения вирусов для персонала такженет.
"Почему нет страхования медперсонала от CОVID только в нашей больнице? Все больницы города и области своих сотруднииков застраховали. Почему областная больница не застраховала своих сотрудников и не платит "ковидных" 300%? Почему бегут сотрудники с областной больницы? Почему реаниация закрыта? Почему носят больных с операционной на руках. Почему наплевать руководителю на свой персонал?", - задается вопросами врач.
Медик обратилась в облсовет, где ей пообещали разобраться в ситуации.
Напомним, вирус в Украине начнет меняться, врач предупредила украинцев.
Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.
Также Politeka писала, что в Украине фиксируют спад эпидемии: врач сделала прогноз по отступлению вируса.
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