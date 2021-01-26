По ее словам, осенью прошлого года в больнице была просто катастрофическая ситуация в одном из отделений.

"В ноябре "слегло" отделение нефрологии. Все! медсестры, все санитарки - COVID! Остался 1 врач....! Только через месяц смогли возобновить работу нефрологии не в полном составе", - отметила Костиненко.

По ее словам, в больнице не действуют страховые выплаты медикам, которые предусмотренны правительством.



"Лечение стоит более 20 тыс грн. и дальше - лечение осложнений. А у нас в больнице - "всездоровы!"Страховки для медперсонала от COVID - нет! Просто нет! Наше руководство больницы о таком не хочет знать", - посетовала медик.

Более того, положенных выплат из-за заражения вирусов для персонала такженет.

"Почему нет страхования медперсонала от CОVID только в нашей больнице? Все больницы города и области своих сотруднииков застраховали. Почему областная больница не застраховала своих сотрудников и не платит "ковидных" 300%? Почему бегут сотрудники с областной больницы? Почему реаниация закрыта? Почему носят больных с операционной на руках. Почему наплевать руководителю на свой персонал?", - задается вопросами врач.

Медик обратилась в облсовет, где ей пообещали разобраться в ситуации.