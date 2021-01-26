Cуд наказал украинку, дочь которой больше месяца не посещала школу

Известно, что девятиклассница из Тернопольской области не посещала учебное заведение без уважительной причины и в итоге "прогуляла" 37 дней.

Еще в декабре прошлого года сотрудниками правоохранительных органов был составлен административный протокол на жительницу села Угринькивка за то, что она не выполняла родительские обязанности.

Во время заседания суда, мать девочки свою вину не признала, объяснив это тем, что ее ребенок попросту не хочет ходить в школу, а заставить её это делать она не в силах.

Суд постановил сыскать с украинки 450 гривен судебного сбора и вынес ей предупреждение.

Напомним, в Уркаине с 25 января после окончания локдауна снова открылись школы, а детские сады продолжили работать в обычном режиме.









Ранее мы сообщали, что украинская учительница рассказала, как проходят ее уроки на дистанционной форме обучения.

По ее словам, одной из основных проблем является некачественная интренет-связь.



"Уже много раз просили родителей подключиться к нормальному оператору. Во время урока дети исчезают из Zoom, потом переподключаются. В результате – отстают", - поделилась учительница.

Более того, возникают и организационные проблемы.

Напомним, школьников младших классов собираются вернуть за парты, заявление Кличко.

Как сообщала Politeka, отмена дистанционного обучения в Одессе, в горсовете оповестили родителей.

Также Politeka писала, что в Харькове начали переводить школьников на дистанционку, срочное заявление.



