Решение властей покупать электроэнергию у России и Беларуси приведет к потере энергетической независимости и переходу украинской энергосистемы под контроль Кремля

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» сообщил бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Мы имеем ситуацию, что полностью убитая энергетическая система Украины поставлена перед фактом – у вас либо не будет электричества, либо будет только из России переток через Беларусь. И Зеленский с этой ролью своей предателя полностью согласился и ведет Украину обратно в Москву", - заявил Омелян.

Он также добавил, что одновременно с согласием Украиной на импорт, "так называемой «дешевой белорусской электроэнергии», зятя Виктора Медведчука был назначен на должность руководителя российской энергетической сети, которая контролирует более 80% рынка.

Напомним, Украина начала импорт электроэнергии с Белорусской АЭС в январе 2021 года. Благодаря этому Белорусская АЭС впервые смогла выйти на полную мощность. С начала года было закуплено более 120 млн кВт часов на сумму более 170 млн гривен.

На фоне критики импорта, министры энергетики и иностранных дел Украины заявили о планах скорейшего отсоединения от энергосистем России и Беларуси, что сделает физически невозможным импорт тока из этих стран.

В прошлый раз, с октября 2019 по март 2020 года импорт тока из России и Беларуси привело к глубочайшему за годы независимости кризиса на энергорынке, которая повлекла простой угольных шахт и миллиардные убытки государственных энергетических компаний.