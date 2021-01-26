Дмитрий Хмельницкий, эксперт энергетических рынков проанализировал шаги и.о. Министра энергетики Украины Юрия Витренко и сделал достаточно однозначные выводы о возможном дальнейшем развитии Украинской экономики в случае его назначения без приставки и.о.

В своем блоге на Обозреватель, Дмитрий Хмельницкий написал: «Проблемы дорого газа и не существовало. Существовал выбор. Все поставщики обязаны публиковать свои цены на месяц вперед, что они и делали. К сожалению, государство заранее не позаботилось о создании отдельного сервиса, где все эти цены можно просмотреть и автоматически сменить поставщика. Зато господин Витренко отметил, что гражданам трудно постоянно мониторить ситуацию и менять поставщика, поэтому цену надо регулировать», - сообщил эксперт.

Дмитрий Хмельницкий считает, что Юрий Витренко вообще не знает сути формирования цен на этих же европейских хабах. Он сообщил, что она формируется несколькими сильнейшими игроками европейского рынка в их ценовых стратегиях конкуренции с "Газпромом", а у нас же совершенно другая ситуация.

«Является ли господин Витренко просто плохим менеджером, или именно тем системным политиком, лояльным к России, который прекратит все евроинтеграционные процессы и реформы – покажет время. Но все ли выдержат?», - резюмировал эксперт.