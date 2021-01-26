Стало известно, как себя чувствует 11-летний ребенок, которого расстреляли в Тернополе
Как передает Politeka.net, о самочувствии мальчика рассказали врачи журналистам "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Врачам Киевского "Охматдета" удалось стабилизировать его состояние и Максима из реанимации перевели в палату интенсивной терапии.
"И в мягких тканях таза, и у позвоночника, и у спинного мозга, многие из дробинок были у жизненноважных сосудов и у спинного мозга. Ни одна из них не привела к осложнениям, которые могут иметь очень серьезные последствия для движений ребенка или угрозы жизни", — говорят медики.
Также известно, что мальчик самостоятельно может встать на ноги.
Напомним, вопиющий случай произошел 22 января возле одной из местных школ. Всего местные врачи насчитали у ребенка 42 ранения.
В полиции сообщили, что по предварительной информации в него стреляли от огнестрельного оружия.
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Напомним, в Долгинцевском районе Кривого Рога произошла стрельба.
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