Правоохранители открыли производство из-за попытки захвата государственного предприятия “Пчеловодный спиртовой завод” (Винницкая область). В результате инцидента три человека получили телесные повреждения
Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.
“По предварительной информации следствия, конфликт разгорелся в ходе общения во дворе предприятия представителя предыдущего владельца, который является кредитором, и одного из руководителей действующей администрации завода”, — говорится в сообщении.
Так, в ситуацию вмешалась охрана предприятия и несколько человек, с которыми приехал представитель предыдущего владельца. “По предварительной информации, в результате инцидента один человек получил телесные повреждения в результате применения травматического оружия, от госпитализации он отказался”, — отмечается в сообщении.
Также еще двух пострадавших доставили с незначительными телесными повреждениями в больницу. На место происшествия вызвали полицию, которая прекратила противоправные действия. “Полицейские изъяли травматическое оружие и автомобиль, на котором приехали на предприятие представители предыдущего руководства завода. По факту хулиганских действий открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины”, — говорится в сообщении.
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Напомним, 26 января на государственное предприятие “Пчеловодный спиртовой завод” (Винницкая область) было совершено вооруженное нападение.
Представители предприятия сообщили, что на территорию завода утром ворвались вооруженные люди и заявили, что теперь именно они здесь хозяева.