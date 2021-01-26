«Национальный Корпус» требует наказаний для лиц, которые были замечены в сотрудничестве с врагом.

Об этом заявил руководитель Центрального штаба «Национального корпуса» Максим Жорин в своем блоге «Хроники реванша».

«Те, кто финансировал, помогал и поддерживал оккупантов - до сих пор являются активными участниками политической жизни страны», - сказал Жорин. По его словам, молчаливое содействие власти стало причиной того, что коллаборационисты вместо того, чтобы понести наказание - идут в местную власть.

Среди тех, кого «Нацкорпус» обвиняет в сотрудничестве с врагом, Жорин называет бывшего мэра Славянска Нелю Штепу, экс-регионала и участника захвата боевиками горсовета в Харцызске в 2014 году Владислава Лукьянова, а также другого бывшего члена Партии регионов Владимира Струка.

При этом, по словам Жорина, Штепа свободно баллотируется в мэры города, куда она привела боевиков, Лукьянов проходит в Бахмутский горсовет от ОПЗЖ, а Струк выигрывает мэрские выборы в Кременной на Луганщине. Как отмечает руководитель штаба «Нацкорпуса», в своем блоге он навел лишь несколько примеров, а от того, как быстро в стране будет урегулирован вопрос наказания предателей, зависит будущее страны.