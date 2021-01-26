Львовские хирурги провели сложнейшую операцию и спасли жизнь ребенка



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"Честь и хвала замечательным Львовским хирургам. Ведь они в очередной раз совершили настоящее чудо - спасли 3-летнюю малышку, которая жила с кишечником в груди", - сообщил блогер. Как передает Politeka.net , об этом сообщил блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook."Честь и хвала замечательным Львовским хирургам. Ведь они в очередной раз совершили настоящее чудо - спасли 3-летнюю малышку, которая жила с кишечником в груди", - сообщил блогер.

До трех лет девочка была абсолютно здорова, но в марте прошлого года её отправили на плановое УЗИ, где врач заподозрил что-то неладное.





Как оказалось, это врожденный порок, который проявляется после рождения, но никто до трех лет этого даже и не подозревал.

"В результате после ряда анализов всё подтвердилось. В любой момент ребёнку могло стать хуже. Маленькая пациентка нуждалась в неотложной операции. За дело взялись врачи", - продолжил блогер.





Операция прошла успешно и уже на следующий день, малышка смогла выйти погулять на детскую площадку рядом с больницей.



Известно, что она уже находится дома и её жизни и здоровью больше ничего не угрожает.