Львовские хирурги провели сложнейшую операцию и спасли жизнь ребенка
Как передает Politeka.net, об этом сообщил блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.
"Честь и хвала замечательным Львовским хирургам. Ведь они в очередной раз совершили настоящее чудо - спасли 3-летнюю малышку, которая жила с кишечником в груди", - сообщил блогер.
Как передает Politeka.net, об этом сообщил блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.
"Честь и хвала замечательным Львовским хирургам. Ведь они в очередной раз совершили настоящее чудо - спасли 3-летнюю малышку, которая жила с кишечником в груди", - сообщил блогер.
До трех лет девочка была абсолютно здорова, но в марте прошлого года её отправили на плановое УЗИ, где врач заподозрил что-то неладное.
Как оказалось, это врожденный порок, который проявляется после рождения, но никто до трех лет этого даже и не подозревал.
"В результате после ряда анализов всё подтвердилось. В любой момент ребёнку могло стать хуже. Маленькая пациентка нуждалась в неотложной операции. За дело взялись врачи", - продолжил блогер.
Операция прошла успешно и уже на следующий день, малышка смогла выйти погулять на детскую площадку рядом с больницей.
Известно, что она уже находится дома и её жизни и здоровью больше ничего не угрожает.
Известно, что она уже находится дома и её жизни и здоровью больше ничего не угрожает.
"И вся эта история в очередной раз подтверждает тот факт, что наши медики настоящие профессионалы своего дела", - подытожил блогер.
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