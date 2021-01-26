На Ивано-Франковщине тепловоз наехал на подростка
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Национальной полиции области.
Инцидент произошел утром, 26 января, в селе Пядики.
"С тяжелыми травмами головы и грудной клетки несовершеннолетнего госпитализировали в Коломыйскую детскую больницу. По предварительной информации, парень в наушниках переходил железнодорожный путь, из-за чего вероятно не услышал приближения тепловоза и не смог избежать травматического столкновения", - говорится в сообщении.
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По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего с десятиклассником.
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