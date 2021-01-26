Полтавчанка превратила частный дом в громадную свалку

Кадры и подробности случившегося рассказали в интернет издании "Полтавщина".

Местная жительница годами накапливала у себя во дворе пакеты с мусором, которые превратились в гору, высотой с дом. Все просьбы соседей ликвидировать свалку она игнорировала.

В итоге коммунальным службам города пришлось без ее согласия вывезти мусор на свалку. вывезли его на свалку. Гору мусора, высотой с дом, решили убрать без согласия женщины.

Для перевозки горы хлама придется задействовать 5-7 самосвалов.

"Соседи этой женщины рассказали, что примерно три года назад она начала забирать к себе пакеты с мусором, чтобы сдавать вторсырье и получать за это деньги. Потом что-то с ней произошло, это вопрос не ко мне, и она решила, что чем больше у нее мусора, тем она будет богаче. Поэтому она отказалась добровольно предоставить нам доступ к мусору и не хочет вывозить его", - рассказал местный чиновник.

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