Вчера, 25 января, во время митинга в Одессе, организованного «Украинским объединением моряков», была перекрыта трасса Киев-Одесса

Кроме требований борьбы с коррупцией, митингующие высказывали и политические требования, такие как освобождение от занимаемых кресел отдельных должностных лиц, пишет odf.od.ua.

Во время общения с участниками акции протеста оказалось, что среди них присутствуют люди, которые не имеют к морскому делу никакого отношения, а также сторонники «партии Шария» и отдельные депутаты от ОПЗЖ, которые узнали о митинге на пророссийских пабликах и решили «просто прийти».

Журналисты отмечают, что митингующих свозили на перекрытие трассы автобусами, а первые, кто опубликовали информацию о митинге, были пророссийские сайты lenta.ru и strana.ua.