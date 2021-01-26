Ни для кого не секрет что за последние несколько лет медицинской реформы было закрыто колоссальное количество различных государственных больниц и медицинских учреждений, начиная с противотуберкулезных диспансеров, заканчивая специализированными больницами.

Как пишет Политрада, мало кто задумывался над тем, что инициаторами, бенефициарами и реализаторами данного процесса является частная медицина, с конкретными фамилиями и выгодоприобретателями.

Для понимания, процесс такого быстрого уничтожения государственных клиник начинался не сразу, а после назначения на должность ио министра здравоохранения госпожи Ульяны Супрун, медицинская реформа которой законодательно закрепила процесс перехода всех медицинских учреждений из государственной собственности, в НКП (неприбыльные коммунальные предприятия), разбив данный переход на три этапа. Вроде ничего существенного, но после перехода происходит критическое изменение для всех государственных медучреждений, ведь раньше медучреждения не могли становится банкротами и их нельзя было по закону закрыть, а вот после перехода медучреждений в форму собственности НКП стало можно.

Параллельно с этим “реформаторы” запустили процесс по урезанию полномочий Министерства охраны здоровья в пользу новосозданной структуры “Национальной службы здоровья”, которой законодательно решили отдать финансирование всех без исключения государственных медицинских учреждений. То есть Министерство охраны здоровья вроде и есть, а финансируются государственные больницы уже через другую структуру - НСЗУ (Национальную службу здоровья Украины), которой минздрав на данный момент может только рекомендовать кого и как финансировать, а не указывать.

И не смотря на пандемию и десятки тысяч смертей, государственные больницы начали закрывать, лишая денег через НСЗУ и требуя срочного перехода в неприбыльные коммунальные организации для последующего банкротства.

И если разбираться в причинах данного явления, которые многие украинцы уже окрестили геноцидом, мы должны понять кто отвечает за этот процесс, и упираемся в в.о главы НСЗУ Андрея Виленского и главу комитета здравоохранения в Верховной Раде - Михаила Радуцкого.

А вот здесь давайте разберемся, как так получилось что комитет по здравоохранению в Верховной Раде, который пишет законы для всех государственных больниц возглавляет Михаил Радуцкий, яркий представитель частной медицины. На лицо как минимум конфликт интересов, ведь у господина Радуцкого как известно есть бизнес-интерес в в одной из крупнейших сетей частных клиник “Борис”, акции которой перед началом карьеры чиновника Радуцкий переписал на доверенных лиц. Тем самым каждая закрытая государственная больница в связи с “непродуманными законами” приносит прямую прибыль всем без исключения частным больницам, особенно таким крупным как клиника “Борис”. Логика у лоббистов частных больниц очень простая, чем меньше в Украине останется государственных больниц, тем больше клиентов будет в их собственных частных больницах. Ну а чем больше клиентов, тем больше прибыли, ведь человек готов платить любые деньги за медицинскую помощь, особенно когда альтернативы в виде государственных больниц становится все меньше.

Кто надоумил Зеленского назначить Михаила Радуцкого главой комитета по здравоохранению вопрос открытый, ведь на практике Михаил Радуцкий после старта второго этапа медицинской реформы проявил себя как провальный законодатель, который по странному стечению обстоятельств ни сделал ничего, чтоб убрать коллизию в законах, которая запрещала местной власти финансировать государственные больницы и в тоже время запрещала финансировать больницы из НСЗУ и Минздрава. Форма законодательной коллизии заключалась в следующем: статья 89-90 бюджетного кодекса запрещает финансировать медучреждения с местного бюджета, а закон “О местном самоуправлении” гласил обратное, тем самым блокируя законные пути финансирования больниц, ведь чиновники просто боялись брать на себя ответственность и нарушать бюджетный кодекс.

Пока тысячи врачей выгоняли с работы, а по всей Украине закрывались больницы потому что их просто прекратили финансировать, законодатель Михаил Радуцкий вместо быстрого устранения грубой ошибки в законах, которая вела к прекращению финансирования сотен больниц, просто самоустранился и с большей долей вероятности получил врезультате закрытия государственных больниц поток свеженьких клиентов и естественно денег через частные клиники.

Поскольку процесс ликвидации государственных больниц проходил по всей Украине, частные больницы получили гигантский поток клиентов и объем их “благодарности” таким как Радуцкий нужно полагать был очень большим.

Жаль только далеко не все украинцы смогут оплатить лечение в частных клиниках, но их судьба как известно коммерсантов не волнует. Нет денег на лечение - вы медицинский банкрот, идите умирайте, ничего личного - это просто бизнес.

Естественно данная схема по уничтожению государственных больниц могла работать только при условии контроля над НСЗУ (Национальной службой здоровья Украины), через которую можно постоянно уменьшать финансирование государственных больниц по формальным причинам и которую по удивительной случайности возглавил Андрей Виленский, бывший главный врач самой крупной частной сети клиник “Добробут”, также в прошлом работающий медицинским директором в частной клиники “Исида”.

Согласитесь удобно, когда два ярких представителя и лоббиста частных клиник полностью контролируют через госаппарат финансирование всех без исключения государственных больниц, которые ускоренными темпами начинают просто исчезать.

Назначения на высокие государственные должности в медицинской сфере людей из частной медицины для проведения так называемых “реформ” уже оплачены жизнями тысяч украинцев вследствии искуственного ограничения доступа к медицинской помощи, но процесс даже не думают останавливать.

Ведь не сложно догадатся, что руководство частных клиник в первую очередь бизнесмены, поэтому перед каждым врачом ставят вполне конкретную задачу, чтоб клиент (пациент) приносил прибыль. А если врача не удается заставить посмотреть с коммерческой стороны на своего пациента, естественно следует увольнение и карьеру такого врача в нашей стране просто уничтожают.

Мировая практика гласит, что “аппетиты” владельцев частных клиник в теории должна ограничивать страховая медицина, мол страховые агенты должны контролировать врачей и разбираться не затягивают ли клиники намеренно лечение, но в Украине как известно страховую медицину не ввели, оставив бизнесменов один на один с пациентами.

Именно поэтому государственная медицина сейчас главный враг или конкурент частной медицины, ведь в государственных больницах украинцы как никак пока еще могут получить доступную медицинскую помощь о которой написано в Конституции.