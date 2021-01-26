Народные депутаты Украины, которые входят в межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики", обеспечат условия для того, чтобы правительство имело возможность выпустить облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 7,3 миллиарда гривен, чтобы улучшить финансовое состояние госкомпании "Энергоатом" .

Об этом в своем Facebook написал народный депутат Юрий Камельчук, пишет "Обозреватель".

"Государственные облигации для безопасности работы АЭС – это достижимая задача. Депутатское МФО "За развитие атомной энергетики" целенаправленно защищает интересы отрасли и поэтому мы хотим, чтобы государство сделало все возможное, чтобы выделить госкомпании 7,3 миллиарда гривен для выплаты долгов за счет выпуска ОВГЗ", – заявил нардеп.

По его словам, с долгами АЭС не могут стабильно генерировать электроэнергию и быть безопасными. Кроме того, есть огромное количество контрактов и ремонтов на энергоблоках, которые нужно выполнять, а также атомщики, которым государство должно обеспечить стабильную и достойную зарплату.

Вместе с тем он выразил удивление по недавней позиции президента "Энергоатома" Петра Котина, который пессимистично высказался по законопроекту №4624.

"Мы будем искать поддержку и доказывать коллегам необходимость поддержки "Энергоатома". Призываю это делать и Котина. Ради области и работников атомной промышленности", – сказал нардеп.

Он добавил, что государство выделило более 10 млрд гривен целевых средств на выплату долгов перед производителями "зеленой" электроэнергии.

"Эти деньги более ни на какие цели давать не хотят. Поэтому наш законопроект – это конкретные целевые деньги на нужды "Энергоатома". Долги нужно погашать справедливо. Как иностранным инвесторам, так и такой важной для страны атомной энергокомпании", – отметил Камельчук.

Напомним, чтобы преодолеть финансовый кризис на рынке электроэнергии народные депутаты зарегистрировали законопроект №4624 о выпуске ОВГЗ для "Энергоатома" на сумму 7,3 миллиарда гривен. Таким образом, "Энергоатом" получил свой источник погашения долгов, а предприятия возобновляемой энергетики могут получить выплату долгов за счет предоставленных госбанками кредитов.