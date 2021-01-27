Украинка до смерти избила 4-летнюю дочку

Как передает Politeka.net, подробности расследования вопиющего случая на Хмельниччине рассказали в прокуратуре города.



Инцидент произошел еще в октябре прошлого года. Тогда женщина избила ребенка, потому что он "плохо себя вел". Она девочку по всем частям тела, даже по голове.

"Травмированный ребенок с многочисленными ссадинами, переломом руки и закрытой черепно-мозговой травмой в октябре прошлого года был госпитализирован в реанимационное отделение детской больницы. Медики боролись за ее жизнь почти месяц, но все усилия оказались тщетными", — сообщили в прокуратуре.

По результатам досудебного расследования собрано достаточное количество доказательств совершения указанным лицом уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины.

Обвинительный акт в уголовном производстве относительно 34-летнюю украинки направлено для рассмотрения в Хмельницкий суд.



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