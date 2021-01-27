Желание украинских властей покупать ток с Белорусской АЭС режима Александра Лукашенко привело к ухудшению отношений с Польшей и странами Балтии.

Об этом заявил экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный в эфире телеканала «Украины24».

"Пошатнет (международные позиции Украины-прим.) и уже пошатнуло в том числе в общении с Варшавой и Вильнюсом», - отметил экс-дипломат.

Он подчеркнул, что Беларусь является лишь прикрытием для покупки тока у страны-агрессора – России.

«Они же не в беларуси ее покупают, а в России», - добавил Бессмертный.

Напомним, Украина начала импорт электроэнергии с Белорусской АЭС в январе 2021 года. Благодаря этому Белорусская АЭС впервые смогла выйти на полную мощность. С начала года было закуплено более 130 млн кВт часов на сумму более 180 млн гривен.

На фоне критики импорта, министры энергетики и иностранных дел Украины заявили о планах скорейшего отсоединения от энергосистем России и Беларуси, что сделает физически невозможным импорт тока из этих стран.

В прошлый раз, с октября 2019 по март 2020 года импорт тока из России и Беларуси привел к глубочайшему за годы независимости кризиса на энергорынке, которая повлекла за собой простой угольных шахт и миллиардные убытки государственных энергетических компаний.