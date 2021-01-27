Министр экономразвития Игорь Петрашко пытается забрать у вновь созданного Минагрополитики контроль над ветеринарной службой. Об этом сообщает AgroPolit.com со ссылкой на собственные источники в правительстве.

По информации издания, министр Минэкономразвития подготовил проект Положения о функциях восстановленного Минагрополитики, куда намеренно не включили контроль за Госпродпотребслужбой и всей вертикалью безопасности продуктов, а также ветеринарно-санитарной вертикалью.

«Игорь Петрашко пытается ухватиться за последнюю соломинку в вопросе контроля ГНСУ и забрать это право у аграрного министра Романа Лещенко, но тот не дает... Все прекрасно понимают, что это последняя попытка Петрашко забрать под свой контроль выдачу сертификатов на экспорт зерновых трейдерам в портах, проверки бизнеса, выдаче разрешений и сертификатов, но с юридической стороны это нонсенс, потому что уже есть действующее положение о Минагро № 1119», — рассказал собеседник издания.

Он также добавил, что министр агрополитики настаивает, что ликвидацию министерства было остановлено и его восстановили, поэтому вся его структура уже есть, и в ней предусмотрено ГНСУ, в соответствии с постановлением правительства от 25 ноября 2015 г. № 1119 «Об утверждении Положения о Минагрополитики».

Раньше AgroPolit.com уже сообщал, что сейчас в правительстве намечается многовластие за агросектором, которое порождает нездоровое желание министра экономики любой ценой оставить за собой хоть какую-то часть контроля за агросектором.

Напомним, народный депутат фракции «Батькивщина» Валентин Наливайченко ранее заявил, что за 8 месяцев министр экономики Игорь Петрашко не сделал ни одного шага, чтобы помочь украинцам выжить во время карантина, и назвал его самым провальным министром экономики. А народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что депутаты недовольны работой министра экономики Игоря Петрашко, который не имеет плана выхода из кризиса и проводит непонятную кадровую политику.



В то же время экономический эксперт Борис Кушнирук отметил, что программа Минэкономики по кредитованию бизнеса провалилась из-за высоких ставок и непрозрачных условий. А также обратил внимание, что кредиты по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» составляют лишь 4,85% от общего объема кредитов малого и среднего бизнеса.