Подросток жестоко расправился со своей прабабушкой на Ровенщине
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте Национальной полиции в Ровенской области.
Вопиющее преступление произошло вечером, 25 января. В полицию поступило сообщение о причиненные телесных повреждений 83-летней женщины в городе Дубно.
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте Национальной полиции в Ровенской области.
Вопиющее преступление произошло вечером, 25 января. В полицию поступило сообщение о причиненные телесных повреждений 83-летней женщины в городе Дубно.
"К прабабушке в тот вечер наведались 17-летний правнук и 14-летняя правнучка, которые просили денег на собственные нужды. Но из-за отказа между родными возник конфликт, во время которого несовершеннолетний нанес пенсионерке удары по голове табуреткой, а затем-металлическим предметом. Все это он совершил на глазах у своей младшей сестры. Однако, после этого оба покинули помещение", - говорится в сообщении.
Правоохранителей вызвали соседи, которые услышали подозрительный шум с приоткритой квартиры пенсионерки.
Жизнь бабушки спасти не удалось - она скончалась ночью, 25 января.
Ранее мы сообщали, что на Одесчине молодой парень набросился на пенсионерку и вырвал из рук сумку.
Инцидент произошел средь бела дня. Через несколько дней копы задержали грабителя, который оказался приезжим.
Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
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Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.