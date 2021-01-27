Жизнь бабушки спасти не удалось - она скончалась ночью, 25 января.

Ранее мы сообщали, что на Одесчине молодой парень набросился на пенсионерку и вырвал из рук сумку.

Инцидент произошел средь бела дня. Через несколько дней копы задержали грабителя, который оказался приезжим.







Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.