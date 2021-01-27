Женщина и новорожденный ребенок скончались с разницей в один день

Трагические подробности сообщил информационный портал города Дубно.



О смерти молодой женщины стало еще 25 января. Известно, что она, болея на коронавирус, родила мальчика.



"Женщина рожала в нашем роддоме, поскольку у нее диагностировали коронавирус. Мальчик появился на свет на 28 неделе беременности, то есть недоношенным. Состояние беременной ухудшалось по акушерско-гинекологическим показателям, а потому из-за насущной необходимости сделали кесарево сечение", - рассказали в местном роддоме.

Из-за того, что малыш родился слишком рано, его жизнь оборвалась спустя день после его мамы.



По данным журналистов, у женщины были еще патологии. Коронавирус и беременность спровоцировали «дремавшие» заболевания. Окончательная причина смерти будет известна только после вскрытия.

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У женщины уже есть ребенок, но со вторыми родами она решила "поэкспериментировать". После того как она родила крупного мальчика весом 4,5 кг, потеряла сознание. Акушерка оставила ее без помощи на три часа.

Несмотря на все реанимационные действия, спасти женщину в больнице медикам не удалось.



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