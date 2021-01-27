Риторика и. о. президента госкомпании "Энергоатом" относительно критики и спекуляций в отношении отрасли зеленой энергетики дестабилизирует энергетический сектор государства и имеет целью отвести внимание общественности от своего бездействия

Как говорится в заявлении Европейско-Украинского энергетического агентства, руководство «Энергоатома» от имени коллектива предприятия обнародовало заявление с искаженной информацией о производителях энергии из возобновляемых источников. В указанном публичном документе возврат части старого долга производителям из ВИЭ называют «дерибан в пользу «зеленой» генерации».

«Прежде всего должны отметить о недопустимости подобной риторики и ее применение к любых производителей электрической энергии, осуществляющих свою деятельность на энергетическом рынке Украины в полном соответствии с действующим законодательством Украины», - указывают представители инвесторов.

Они напомнили, что для выполнения достигнутых договоренностей между правительством Украины и производителями из ВИЭ, в конце декабря 2020 года были приняты все необходимые нормативно-правовые акты, которые позволили Чао «НЭК «Укрэнерго» получить кредиты под государственные гарантии для погашения задолженности перед производителями зеленой генерации.

«Целевое назначение кредитных средств четко определяется в пояснительной записке к проекту закона № 4119 от 26.10.2020 г., где указано, что закон принимается для урегулирования на законодательном уровне вопрос расчетов по «зеленой» энергетике», - указывают в ЕУЭА.

Агентство призвало руководство «Энергоатома» прекратить любые манипуляции вокруг «зеленой» генерации и относиться с уважением к действующему законодательству Украины и других участников рынка электрической энергии.

"Считаем, что вражда между представителями атомной промышленности и представителями ВИЭ отрасли искусственно раздувается политиками, которые заинтересованы в дестабилизации энергетического сектора и отводе внимания общественности от своего бездействия", - отметили в ЕУЭА.

Напомним, правительство в декабре 2020 года утвердил государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года.

В то же время НКРЭКУ решила утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность.

16 декабря НКРЕКП отправила "Гарантированному покупателю" письмо с рекомендацией перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн компании "Энергоатом".

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным ими в июне 2020 года.

Чтобы решить финансовый кризис на рынке электроэнергии народные депутаты зарегистрировали законопроект №4624 выпуск ОВГЗ для "Энергоатома" на сумму 7,3 млрд грн. Таким образом, "Энергоатом" и предприятия возобновляемой энергетики получили отдельные источники погашения накопленных перед ними долгов.