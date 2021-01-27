Укрзализныця в ходе ряда аукционов на площадке «Прозорро.Продажи» реализовала услуги на использование грузовых вагонов собственного парка по конкурентным рыночным ценам

Так, было реализовано 780 тыс. вагоноотправлений на сумму почти 375 млн грн по цене 480 грн за вагон, говорится на сайте компании. Это значительно превышает стоимость, по которой Укрзализныця сейчас реализует вагоны на короткий срок – от 343 грн за сутки.

Подчеркиваем, что заключенный контракт предоставляет право использования вагонов этого типа в течение трех лет, а цена контракта будет корректироваться каждые три месяца в соответствии с курсом доллара.

Также подчеркиваем, что Укрзализныця предлагает всем желающим компаниям приобрести необходимый подвижной состав удобными объемами, сформированными на основе подсчета процента утилизации вагонов парка. Непосредственно для компании данная инициатива обеспечивает дополнительную прибыль и гарантирует сохранение подвижного состава в рабочем состоянии.

Напомним, что вновь созданный филиал «UZ-Cargo» с целью усиления позиций компании в сфере грузоперевозок разработал план установления рыночных цен на использование грузовых вагонов.

Главная цель «UZ-Cargo» — обеспечить прозрачность финансовых потоков, повысить качество управления каждым видом деятельности и подготовиться к появлению частных конкурентов на рынке железнодорожных перевозок.