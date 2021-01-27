На Киевщине оборвалась жизнь бывшего бойца ВСУ
Как передает Politeka.net, трагические известия сообщила депутат Валентина Парчук на своей страничке в Facebook.
"Вчера вечером около 20: 00 год в с. Новые Петровцы Киевской области, на пешеходном переходе погиб под колесами автомобиля свободовец, участник АТО, батальон ОП , "Сич" Руслан Сивирский, позывной "Абдула". Вечная память друг",- говорится в сообщении.
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"Районная больница, возле морга, далее катафалк едет на родину г. Кропивницкий, ул. Крымская 9 а, примерно в 13 часов захоронения! Пуля на фронте не взяла, а мажоры убивают", - сообщила депутат.
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Украинцы в сети также выразили соболезнования родным и близким Руслана.
"Царство небесное", "Соболезнования родным и близким", "Прощай друг ... Ты еще так молод был и таким остались навсегда...", "Печально, ужасно, неисправимо. Так, неисправимо. И от этого еще грустнее. Родным и близким глубокие соболезнования", - писали украинцы под постом.
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