На Киевщине оборвалась жизнь бывшего бойца ВСУ

Как передает Politeka.net, трагические известия сообщила депутат Валентина Парчук на своей страничке в Facebook.

"Вчера вечером около 20: 00 год в с. Новые Петровцы Киевской области, на пешеходном переходе погиб под колесами автомобиля свободовец, участник АТО, батальон ОП , "Сич" Руслан Сивирский, позывной "Абдула". Вечная память друг",- говорится в сообщении.

Прощание с Русланом состоятся в четверг, 28 января в 7-30 утра в Вышгороде



"Районная больница, возле морга, далее катафалк едет на родину г. Кропивницкий, ул. Крымская 9 а, примерно в 13 часов захоронения! Пуля на фронте не взяла, а мажоры убивают", - сообщила депутат.



Украинцы в сети также выразили соболезнования родным и близким Руслана.

"Царство небесное", "Соболезнования родным и близким", "Прощай друг ... Ты еще так молод был и таким остались навсегда...", "Печально, ужасно, неисправимо. Так, неисправимо. И от этого еще грустнее. Родным и близким глубокие соболезнования", - писали украинцы под постом.



Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

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