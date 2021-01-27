Кабинет Министров утвердил решение о введении компенсации домохозяйствам, у которых установлено электроотопление после отмены дополнительной льготной цены на первые 3000 кВт часов

Соответствующее решение приняли на заседании 27 января, сообщает «Украинская Правда».

«Общая сумма компенсации составляет около 1,4 млрд грн. Это будет касаться не только украинцев, которые имеют электроотопление, а и многодетных семей, приемных семей, детских домов семейного типа», - сказал премьер Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что компенсации получат все пользователи электроотопления автоматически.

«Людям не надо будет куда-то ходить, носить какие-то справки - такие компенсации должны быть и будут автоматическими, не напрягать наших граждан», - заверил он.

Напомним, с 1 января правительство отменило дополнительную льготную цену 90 коп. за кВт час на 100 кВт часов месячного потребления. Для всех категорий потребителей с нового года действует единая льготная цена 1,68 грн/кВт часов. Этот тариф почти вдвое ниже рыночного уровня.