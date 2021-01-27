В Николаевской области произошло непредвиденное из-за аварии на дороге

Так, возле Южноукраинска водителя грузовика занесло на открытую теплотрассу, которая обеспечивала отопление сорокотысячному городу, из-за аварии подача тепла в многоэтажки прекратилась. Об этом сообщает ТСН.

Как стало известно впереди фуры произошла авария и водитель пытался объехать ее. Он повернул руль направо, но не удержал его и съехал в кювет, а дальше не смог остановиться, его понесло на открытую теплотрассу, она протянута параллельно дороге метрах в 10-15.

Скорее всего водителя очевидно занесло, ведь утром в Южноукраинске падал мокрый снег и на дороге было скользко.

Из-за поврежденные трубы поставки тепла прекратилось. В течение часа 40 тысяч горожан сидели без тепла. Чтобы люди не замерзли, город быстро перевели на резервную ветку теплоснабжения.

Также ранее сообщалось, что под Киевом водитель совершил смертельный наезд на пешеходов. Так, на Житомирской трассе под Киевом водитель внедорожника на скользкой дороге не успел вовремя затормозить и насмерть сбил двух человек.

Сообщается, что внедорожник "Порш" сбил двух человек насмерть. Трасса в снегу, тормозной путь у внедорожника очень длинный. Начинается до пешеходного перехода. Люди шли по пешеходному.



Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.