В Украине с января 2020-го по январь 2021 года средняя пенсия судьи выросла на 22 тыс. грн. Выплаты военных за этот же период увеличились всего на 300 грн, а социальные пенсии подняли на 100 грн.

Об этом рассказала журналист Катерина Котенкова на канале Знай.ua.

Сейчас судьи получают 67,9 тыс. грн (год назад было 45,8 тыс.), военные – 5,5 тыс. грн (было 5,2 тыс.), социальные пенсии – 1,7 тыс. грн (было 1,6 тыс.).

В общем, "конец эпохи бедности" от Зеленского для немалого количества пенсионеров выглядит как начало эпохи нищенства.

Минимальную пенсию с 1 июля 2021 года увеличат с 1769 до 1854 грн – такой рост уже предусмотрен в Госбюджете. Она привязана к прожиточному минимуму для нетрудоспособных. Именно в июле и произойдет индексация. Кроме того, в Украине в апреле автоматически пересчитают выплаты всем, кто достиг пенсионного возраста и продолжил работать. Из-за повышения стажа также увеличится и размер пенсии. При средней зарплате и 35 лет стажа после пересчета можно получать на 200 грн больше. Если же зарплата была втрое выше средней – размер надбавки составит примерно 600 грн.

Также на размер пенсии повлияет средний размер заработной платы, который учитывают для расчета пенсии, его снизили с 10 887 до 10 634 грн. Это повлияет и на все будущие выплаты.

Если вместе со средней заработной платой по стране снизится и ваша зарплата – размер будущей пенсии будет меньше. Формула расчета пенсий состоит всего из трех переменных. Несмотря на это, точный размер будущей выплаты могут рассчитать только в Пенсионном фонде. Чтобы высчитать коэффициент заработка, специалисты сопоставляют данные о зарплате будущего пенсионера и среднего размера заработной платы за каждый месяц.

Однако примерный размер выплаты можно узнать уже сейчас. Так, в формуле среднюю зарплату за три прошедших года умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, на количество отработанных лет и на 1%.

На размер выплат также может повлиять и государство. И если на данный момент увеличить сумму выплат из-за дефицита Фонда и сложной демографической ситуации сложно, то, к примеру, повысить минимальную зарплату – вполне реально.

Сейчас в Пенсионном фонде дыра. ПФУ не удалось показать хорошие данные касательно поступлений от единого взноса, распределенного на общеобязательное государственное пенсионное страхование за 2020 год. Несмотря на то, что по плану на 2020 году Фонд должен был получить 274,2 миллиарда гривен, по факту получилось всего 254,5, то есть до запланированной суммы не хватило 19,7 миллиардов гривен.

Кроме того, в ПФУ рассказали о фактических доходах и расходах Фонда за прошедший год, и здесь цифры тоже неутешительные. При доходах в 466,1 миллиардов гривен за 2020 год Пенсионному фонду пришлось потратить 479,3 миллиарда гривен, то есть в этом году сформировалась недостача в 13,2 миллиарда гривен.

Такие недостачи — одна из основных причин, по которой в правительстве активно продвигают накопительную систему пенсий. И Шмыгаль во всю анонсирует новую пенсионную систему.

Кабинет министров рассчитывает на введение накопительного уровня пенсионного обеспечения уже в 2021 году. В результате с зарплат придется платить дополнительный взнос на специальный счет, которым можно будет воспользоваться после выхода на пенсию. Собранные деньги должны будут инвестировать, чтобы к моменту, когда украинцы будут выходить на заслуженный отдых, их не съела инфляция.

Ранее киевлян предупредили о новом подорожании на проезд в метро.

Напомним, Politeka сообщала, что в феврале украинцы получат платежки с огромными суммами, несмотря на снижение тарифов.