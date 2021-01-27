Водитель троллейбуса отогревала троллейбус с пассажирами факелом

Как передает Politeka.net, курьезное видео появилось в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

На опубликованных кадрах видно, как женщина остановила транспортное средство посреди маршрута, заподозрив, что двигатель замерз. Она не растерялась. Намотав на стальной прут кусок ткани, женщина зажгла его и начала махать им у двигателя.



"Накупают го**а, а вы, езжайте как хотите, водители. Грызите себе здесь нервы, подыхайте", - в сердцах заявила женщина.





В сети женщину поддержали:

"Стыд и позор стране, где такое происходит. Водителю респект, что за крохи зарплаты еще как-то пытается справляться своими силами. А возмущенные пассажиры пусть ездят на такси", "Дайте ее номер, товарищ ищет квалифицированного сотрудника на СТО?!", "А когда проезд по 16-20 грн будет, будет отдельный человек, исполняющий эту функцию?", "Нанотехнологии по-украински", "Современные технологии требуют современных решений", - писали украинцы в сети.



Напомним, установлены новые цены на проезд, сколько и кому придется платить: "в автобусах будет..."

Как сообщала Politeka, Оплата за проезд по-новому, власть приняла решение

Также Politeka писала, что Проезд в общественном транспорте станет полностью бесплатным, кому можно ликовать



