Законопроект «О государственной политике переходного периода» противоречит Минским соглашениям, решениям Нормандской четверки и украинскому законодательству. К такому выводу пришли участники экспертной дискуссионной площадки, организованной Национальной платформой примирения и единства.

Об этом сообщает Politeka.net.

Открывая дискуссию, лидер НППЕ Сергей Сивохо отметил, что в таком виде законопроект принимать нельзя, так как он является репрессивным по отношению к жителям Донбасса. Документ требует серьезной доработки.

«Сказать, что этот проект сырой - это ничего не сказать! Поэтому мы сразу инициировали его национальное обсуждение. Хорошо, что МинВОТ пошел нам навстречу и продлил дедлайн для предложений до 5 февраля. Но этого все равно мало. Нужно сместить его хотя бы на март. Нам пишут люди с неподконтрольных территорий, что на таких условиях они боятся возвращаться в Украину. Для этого мы и организовали первое мероприятие в рамках национального обсуждения - дискуссионную площадку с привлечением ведущих украинских и международных экспертов, чтобы обсудить процесс безболезненной реинтеграции Донбасса и чтобы потом жители Донецкой и Луганской областей не чувствовали себя чужими в своей стране», - сказал Сергей Сивохо.

Мнение о том, что законопроект в нынешнем виде нельзя принимать, поддержали все участники встречи.

В частности, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что «закон Резникова» противоречит всем соглашениям по Донбассу, а также украинскому законодательству.

При этом добавил, что подобные законопроекты никак не способствуют реинтеграции Донбасса.

«Одно из трёх: они либо разрабатываются для галочки, либо направлены на срыв переговорного процесса, либо чтобы зафиксировать отделение этих территорий от Украины под такими же патриотическим лозунгами, как в 2014 году. Тогда власти сделали всё, чтобы Украина потеряла Крым и Донбасс. А теперь нынешняя власть такими законопроектами пытается закрепить эту потерю», - предположил Руслан Бортник.

По итогам дискуссии было решено направить в МинРеинтеграции обращение о переносе сроков национального обсуждения законопроекта, чтобы можно было собрать все замечания к нему и выработать конструктивные предложения.