Для выполнения экологической модернизации промышленных и энергетических предприятий, что предусмотрено Нацпланом по сокращению выбросов, нужно найти финансовые инструменты для привлечения средств в Украине и за рубежом, считает народный депутат фракции «Слуга народа» Дмитрий Наталуха.
«Мы как никогда раньше имеем возможность действительно не догонять, а идти в ногу со временем и стать абсолютно конкурентными в новых экологических реалиях, которые фактически ставит перед нами Парижская конвенция», - сказал Наталуха.
По его словам, в Украине около 80% основных средств нашей промышленности изношены и нуждаются в модернизации, нуждаются в инвестициях.
«У Украины нет этих денег, давайте смотреть правде в глаза, у нас просто нет финансовой возможности инвестировать в апгрейд 80% основных средств. Поэтому мы вынуждены будем искать наших инвесторов, партнеров, которые будут заинтересованы инвестировать сюда и здесь, на территории Украины, модернизировать эти предприятия», - добавил нардеп.
Как сообщалось, 19 января на слушаниях в Комитете ВР по вопросам экологической политики и природопользования представители единогласно пришли к выводу, что НПСВ, который уже с 1 января этого года предусматривает вывод энергоблоков ТЭС в ремонт для установки очистного оборудования, в текущих условиях не является реалистичным для исполнения, и поэтому власть должна объединиться в поиске и разработке механизма финансирования Нацплана для его эффективной реализации.
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По мнению президента Украинского Национального комитета CIGRE Александра Світеліка, Украине грозит потеря энергетической безопасности через принудительное выведение в длительные ремонты энергоблоков теплоэлектростанций, если не сдвинуть сроки реализации НПСВ, внедрение которого ожидается с 2021 года.
Эксперт по вопросам энергетики Сергей Чех считает, что Украина должна актуализировать Национальный план по сокращению выбросов, который начал действовать с 2021 года, поскольку выполнение его требований может привести к потере самых эффективных блоков ТЭС и ТЭЦ из-за отсутствия финансирования на экологические ремонты.
В свою очередь бизнес призывает власти Украины ускорить процесс разработки механизмов реализации НПСВ на ТЭС и ТЭЦ Украины, чтобы государство смогло выполнить свои экологические обязательства.
Справка. Национальный план сокращения выбросов утвержден в 2017 году, он, в частности, определяет намерения Украины как члена Энергетического сообщества существенно сократить выбросы диоксида серы, оксидов азота и пыли от ТЭС и ТЭЦ Украины, мощность которых составляет 50 МВт и более.
После принятия НПСВ почти ничего не было сделано, чтобы модернизация стала происходить с 2021 года.