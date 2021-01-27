Государственное предприятие «Гарантированный покупатель» должно выплатить весь объем накопленного долга перед предприятиями зеленой энергетики после получения 10,3 миллиардов гривен от «Укрэнерго», поскольку частичная выплата долга является нарушением договоренностей с иностранными инвесторами и они обратятся в международные арбитражи против Украины.

Об этом говорится в письме крупнейших ассоциаций возобновляемой энергетики Украины в адрес директора ГП «Гарантированный покупатель» Константина Петриковца, которые напомнили, что государство должно было выплатить 9 миллиардов гривен долга (40% от всей суммы долга в 22,4 млрд грн) еще до 31 декабря 2020 года.

"Если ГП “Гарантированный покупатель” за счет кредитных средств, полученных НЭК “Укрэнерго” под государственные гарантии, осуществит погашение “старого” долга перед производителями электроэнергии из ВИЭ в меньшем размере, чем 40%, как это предусмотрено меморандумом о взаимопонимании, это, в свою очередь, приведет к ряду негативных последствий, включая невыполнением обязательств производителями электрической энергии из ВИЭ по банковским займам, инициированием применения положений о страховании политического риска в рамках финансирования МФО и арбитражных производств против Украины с действующими Соглашениями о содействии и взаимной защите инвестиций, а также по Энергетической Хартии", - говорится в письме ассоциаций.

Ассоциации сообщили, что руководство Нацкомиссии по энергетике (НКРЭКУ) о направлении не менее 50% средств с 10,3 млрд грн в адрес НАЭК "Энергоатом" противоречит нормам Закона Украины №1510-VIII “О НКРЭКУ”.

По их мнению, позиция НКРЭКУ относительно препятствования использования в полном объеме кредитных средств, привлеченных НЭК “Укрэнерго” от государственных банков в размере 10,3 млрд грн., для погашения задолженности ГП “Гарантированный покупатель” перед производителями электрической энергии из ВИЭ, является необоснованной.

Ассоциации убеждены, что в целом, позиция НКРЭКУ относительно перераспределения целевых средств «зеленой» энергетики всячески препятствует урегулированию финансового кризиса на рынке электрической энергии, ведь все другие законы, которые являются производными от Закона №810-IX о сокращении «зеленых» тарифов, не предусматривающих погашение задолженности перед другими субъектами хозяйствования, кроме тех, что осуществляют производство электрической энергии из альтернативных источников энергии.

"Просим вас без каких-либо дальнейших задержек, в соответствии с действующим законодательством, обеспечить уплату не менее 40% накопленного долга перед производителями электроэнергии из ВИЭ за март - июль 2020 года на выполнение положений Меморандума о взаимопонимании», - призвали ассоциации в письме к «гарантированному покупателю».

Напомним, правительство в декабре 2020 года утвердил государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года.

В то же время НКРЭКУ решила утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность.

16 декабря НКРЭКУ отправила "Гарантированному покупателю" письмо с рекомендацией перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн компании "Энергоатом".

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным ими в июне 2020 года.

Чтобы решить финансовый кризис на рынке электроэнергии народные депутаты зарегистрировали законопроект №4624 выпуск ОВГЗ для "Энергоатома" на сумму 7,3 млрд грн. Таким образом, "Энергоатом" и предприятия возобновляемой энергетики получили отдельные источники погашения накопленных перед ними долгов.