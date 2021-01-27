Бизнес призвал президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию с погашением задолженности перед производителями «зеленой» электроэнергии и прекратить произвол НКРЭКУ.

Об этом говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации, размещенном на ее сайте.

В ЕБА напомнили, что на прошлой неделе Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг выдала сомнительную с юридической точки зрения руководство ГП «Гарантированный покупатель» по направлению ним не менее 50% стоимости средств, полученных от НЭК «Укрэнерго» для погашения задолженности перед ГП «НАЭК «Энергоатом»». По мнению ассоциации, такое решение противоречит законодательству.

"Существует определенный алгоритм по обеспечению уплаты задолженности перед производителями ВИЭ. Меморандумом о взаимопонимании и Законом Украины о внесении изменений в Государственный бюджет Украины на 2020 год было установлено, что государственные гарантии в 2020 году могут предоставляться, в частности, для обеспечения выполнения долговых обязательств хозяйственного общества, в уставном капитале которого 100 % акций принадлежат государству и которое осуществляет деятельность в сфере передачи электрической энергии в Украине», - отмечается в заявлении.

В Асоциации обратили внимание, что правительство приняло решение, согласно которому были предоставлены в 2020 году государственные гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по кредитам (займам), привлекаемым частным акционерным обществом «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» у банков государственного сектора с целью погашения задолженности перед государственным предприятием «Гарантированный покупатель».

«Таким образом, средства, привлекаемые НЭК «Укрэнерго» у банков государственного сектора под государственные гарантии имеют исключительно целевой характер – погашение имеющейся задолженности перед производителями ВИЭ», - отмечается в заявлении.

Кроме того, в ассоциации добавили, что Регулятор не имеет полномочий определять или рекомендовать или никоим иным образом влиять на порядок распределения средств с текущего счета «гарантированного покупателя». И призвали президента помочь урегулировать ситуацию, иначе страна понесет существенные потери.

«По мнению компаний-членов Комитета по энергетике Ассоциации, такое решение несет существенные риски не только для энергетической отрасли, но и для Украины в целом, а именно: потерю истории успеха как инвестиционно-привлекательной страны, цена которой 6,1 млрд евро; провал выполнения международных обязательств в части реализации экологической политики, путем снижения уровня парниковых газов на 9,2 млн тонн ежегодно; игнорирование позиций Европейского энергетического сообщества, Европейского банка реконструкции и развития, что приведет к остановке поддержки международных партнеров для финансирования проектов в других секторах экономики», - отмечается в заявлении.

Напомним, правительство в декабре 2020 года утвердил государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года.

В то же время НКРЭКУ решила утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность.

16 декабря НКРЕКП отправила "Гарантированному покупателю" письмо с рекомендацией перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн компании "Энергоатом".

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным ими в июне 2020 года.

Чтобы решить финансовый кризис на рынке электроэнергии народные депутаты зарегистрировали законопроект №4624 выпуск ОВГЗ для "Энергоатома" на сумму 7,3 млрд грн. Таким образом, "Энергоатом" и предприятия возобновляемой энергетики получили отдельные источники погашения накопленных перед ними долгов.