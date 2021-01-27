Кабмин вместе с Центром экономического восстановления разработали стратегию развития малого и среднего бизнеса (МСБ) на 10 лет

Об этом шла речь во время обсуждения национальной экономической стратегии-2030 с участием представителей правительства, экспертной и бизнес-среды.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, развитие экосистемы поддержки бизнеса, расширения доступа к финансированию и упрощение регуляторной среды станут ключевыми направлениями стратегии правительства в отношении малого и среднего бизнеса.

Первый блок стратегии по развитию МСБ касается инициатив, которые облегчают доступ к образованию и консультационным услугам для предпринимателей. Речь идет о дальнейшем развитии онлайн-платформы действие.Бизнес, создание Центров поддержки предпринимателей в университетах, развитие экосистемы агентств для администрирования государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса и тому подобное.

Второе направление касается доступа к финансам, в частности: развитие инструментов портфельных гарантий, факторинга, льготного кредитования, грантов для стартапов и тому подобное.

Третье направление поддержки бизнеса - создание эффективной регуляторной среды. А именно: оптимизация количества регулировок, гармонизация законодательства с законодательством ЕС, совершенствование защиты прав интеллектуальной собственности и тому подобное.

«В настоящее время более чем половина средних предприятий выражают потребность в дополнительном доступе к финансам для развития своей деятельности, для микро - и малого бизнеса этот показатель потребности составляет от 30% до 40%», — подчеркнул руководитель Центра экономического восстановления Кирилл Криволап.