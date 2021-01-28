На Прикарпатье мужчина регулярно насиловал несовершеннолетнюю девочку
Как передает Politeka.net, об этом сообщила пресс-служба Ивано-Франковского апелляционного суда.
В Ивано-Франковской области 65-летний мужчина восемь месяцев насиловал 11-летнего ребенка. Девочка забеременела и родила ребенка.
Все началось еще в 2018 году. С января по август 65-летний женатый мужчина периодически вступал в половые отношения с 11-летней девочкой, которая на выходные дни проживала с супругами.
"По показаниям потерпевшей, преступные действия подозреваемый совершал в то время, когда его жена шла в церковь", - говорится в сообщении.
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В итоге девочке забеременела и родила ребенка. Тест на отцовство подтвердил, что ребенок именно от этого мужчины.
Ему уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 УК Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней.
Сам подозреваемый признал только один случай половых сношений.
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