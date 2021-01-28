Американская торговая палата (АТП) в Украине просит Владимира Зеленского взять под личный контроль выполнение Украиной обязательств меморандума между правительством страны и "зелеными" инвесторами, которые были законодательно закреплены в 2020 году

Такая просьба содержится в письме президента АТП Андрея Гундера к главе украинского государства от 26 января.

"Просим взять под личный контроль имплементацию положений закона №810-IX и выполнение обязательств, предусмотренных действующим законодательством и меморандумом, а также предотвратить принятие органами государственной власти решений, которые будут противоречить достигнутым ранее договоренностям между государством и инвесторами", ‒ следует из текста письма.

Как напомнил Гундер, 1 августа 2020 года вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украина по совершенствованию условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (№810-IX).

Целью принятия этого документа была стабилизация "зеленого" тарифа, повышение ликвидности рынка электроэнергии путем законодательного закрепления положений, предусмотренных в меморандуме о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики в Украине. Он был подписан 10 июня 2020 года между Кабинетом министров, Минэнерго, Нацкомиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) и двумя профильными ассоциациями в сфере возобновляемой энергетики в Украине.

Согласно меморандуму, бизнес-сообщество поддержало реструктуризацию "зеленых" тарифов в обмен на обязательства украинского правительства обеспечить текущую оплату "зеленой" электроэнергии, а также погашение задолженности перед производителями э/э из возобновляемых источников (ВИЭ). В частности, документ предусматривал погашение 40% задолженности перед ВИЭ в четвертом квартале 2020 года и по 15% - ежеквартально в течение 2021 года.

Исходя из закона "810-IX, для погашения долгов перед ВИЭ правительство предлагало использовать средства госбюджета на 2021 год в объеме не менее 20% стоимости годового производства "зеленой" э/э, а также выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сроком обращения на пять лет. Однако ни один из указанных механизмов до настоящего времени не был использован.

"Соответственно, компании-члены АТП ожидали, что правительство выполнит свои обязательства по законодательству и меморандуму путем направления не менее 9 млрд грн из привлеченных 10,25 млрд грн кредитных средств для погашения 40% задолженности перед производителям ВИЭ, накопленной по состоянию на 1 августа 2020 в размере 22,4 млрд грн. Однако 16 января 2021 года НКРЭКУ выдала ГП "Гарантированный покупатель" предписание не менее 50% средств, полученных от НЭК "Укрэнерго" в рамках кредитов, предоставленных банками под гарантии государства, направлять на погашение задолженности перед НАЭК "Энергоатом", ‒ подчеркивает Гундер.

Он полагает, что подобные действия со стороны НКРЭКУ могут свидетельствовать о нежелании государства выполнять обязательства перед "зелеными" инвесторами.

Напомним, правительство в декабре 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года.

В то же время НКРЭКУ решила утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность.

16 декабря НКРЭКУ отправила "гарантированно покупателю" письмо с рекомендацией перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн компании "Энергоатом".

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанного ими в июне 2020/

Чтобы решить финансовый кризис на рынке электроэнергии народные депутаты зарегистрировали законопроект №4624 о выпуске ОВГЗ для "Энергоатома" на сумму 7,3 млрд грн. Таким образом, "Энергоатом" и предприятия возобновляемой энергетики получили отдельные источники погашения накопленных перед ними долгов.