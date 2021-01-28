Глава регулятора НКРЭКУ Валерий Тарасюк с трибуны Верховной Рады 28 января оправдывал закупку российской электроэнергии, несмотря на вооруженную агрессию России против Украины

Об этом заявил народный депутат, член фракции «Европейская солидарность» Михаил Бондарь.

«Дожились – руководитель национального регулятора с трибуны Верховной Рады Украины на шестой год войны с Россией оправдывает закупку российской электроэнергии. Стоит на трибуне парламента и на всю страну имеет наглость щеголять, как хорошо покупать электричество у врага, в то время как украинские шахтеры не вовремя получают заработную плату», - отметил нардеп.

По словам Бондаря, глава национального регулятора заявил, что лишь "рассмотрит возможность" ограничения импорта, если Верховная рада примет закон о его запрете.

«Более того, этот агент Москвы по фамилии Тарасюк, почти прямым текстом заявил депутатам: «Вы, украинские депутаты, здесь можете принимать какие хотите законы о запрете импорта, а я, председатель НКРЭКУ, потом буду сам решать, что мне делать с импортом». Я шокирован таким капитулянтством и целенаправленным толканием Украины в объятия Путину», - прокомментировал Бондарь выступление главы регулятора.

Выступление главы регулятора транслировалось на официальном YouTube-канале Рады. В ответ на вопрос главы фракции «Голос» Ярослава Железняка, глава регулятора действительно отметил, что «на самом деле импорт себя оправдал в январе, и «в некоторой степени помог энергосистеме».

Напомним, Украина начала импорт электроэнергии с Белорусской АЭС в январе 2021 года. Благодаря этому Белорусская АЭС впервые смогла выйти на полную мощность. С начала года было закуплено почти 150 млн кВт часов на сумму около 200 млн гривен.

На фоне критики импорта, министры энергетики и иностранных дел Украины заявили о планах скорейшего отсоединения от энергосистем России и Беларуси, что сделает физически невозможным импорт тока из этих стран.

27 января комитет Верховной рады по вопросам энергетики поддержал законопроект о запрете импорта тока из России и Беларуси.

В прошлый раз, с октября 2019 по март 2020 года импорт тока из России и Беларуси привел к глубочайшему за годы независимости кризиса на энергорынке, которая повлекла за собой простой угольных шахт и миллиардные убытки государственных энергетических компаний.