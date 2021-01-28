Инициатива Министерства экономики списывать железнодорожные вагоны по возрасту эксплуатации приведет к дефициту спецвагонов и может остановить «Большое строительство»
Об этом заявил генеральный директор горнодобывающей компании "Юнигран" Сергей Дыняк.
«Есть специальные вагоны, например, хоппер-дозатор, думпкар. Эти вагоны с 90-го года не выпускались, мы в этом году первых 15 новых купили. Если ограничат движение этих вагонов, это еще больше ограничит перевозку нерудных материалов. Потому что там, где строятся новые дороги, нет повышенных путей для выгрузки. А именно думпкар загружается на две стороны на пониженной колее. И это позволяет принимать грузы", - рассказал Дыняк.
По его словам, думпкарные вагоны есть у частных компаний и частично у государственных. Но если УЗ вполне пригодные к использованию вагоны спишут, это вызовет их значительный дефицит на рынке перевозок.
«Если они (Минэкономики – Ред.) не дадут продлить срок эксплуатации вагонов, то однозначно из парка исчезнет порядка 5 тысяч спецвагонов», - пояснил Дыняк.
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Дефицит спецвагонов приведет к серьезным проблемам с реализацией проекта «большое строительство», ведь подавляющее большинство материалов для него доставляется по железной дороге в таких вагонах.
"Без железнодорожной доставки планы по большому строительству нельзя будет выполнить. Вагонов не хватает. Вторая проблема-что когда эти вагоны спишут, резко вырастут ставки на аренду тех вагонов, которые останутся. Это говорит о том, что подорожает сама стоимость самого строительства», - подытожил эксперт.
Напомним, в прошлом году Государственная регуляторная служба (ГРС) не согласовала проект приказа, которым Министерство экономики собиралось сократить срок эксплуатации грузовых вагонов. Но министр экономики Игорь Петрашко в начале декабря созвал закрытое заседание, на котором собирался в ручном режиме, без представителей промышленности и бизнеса, заблокировать решение Государственной регуляторной службы. В результате появился альтернативный проект приказа, в котором требования бизнеса и УЗ были учтены лишь частично.
Взамен промышленники снова обратились в Минэкономики с письмом и призвали отказаться от идеи списывать вагоны по возрасту, ведь это повлечет на рынке дефицит особого подвижного состава, приведет к срывам поставок продукции и ее удорожанию.