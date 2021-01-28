Новосозданная временная парламентская следственная комиссия по проверке состояния "Укрзализныци" поможет преодолеть коррупцию на железной дороге. Первое заседание ВСК состоится уже 28 января

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев, которого избрали членом этой ВСК.

По словам депутата, созданная 27 января ВСК по «Укрзализныце» позволит депутатам разоблачить коррупционные схемы, которые действуют на железной дороге и загоняют компанию в убытки.

«Коррупционные схемы «УЗ» по своим масштабам могут уступить разве что «Нафтогазу». Коррупция-одна из основных проблем «Укрзализныци», но она не единственная. Ежегодно государственный концерн генерирует огромные убытки, в том числе и из-за непрофессионального менеджмента. Вследствие неэффективного управления и грабежа государственного предприятия, который длился годами, вместо успешного предприятия остались руины: 95% путей уже изношены полностью, а 90% подвижного состава превратилось в хлам», - написал Бондарев.

Он сообщил, что первое заседание следственная комиссия проведет уже 28 января, и выразил надежду, что работа депутатов в ВСК и начатая новым руководителем «Укрзализныци» реформа позволит существенно повысить эффективность компании.

"Очень надеюсь, что реформа «Укрзализныци» будет реализована как можно быстрее. Вместе с тем, я также надеюсь, что мы, как члены вновь созданной временной следственной комиссии, сможем разобраться с коррупцией на железной дороге. Уверен, что эти параллельные процессы должны в конце концов вывести «УЗ» из убытков и поставить на путь развития успешного предприятия»,-отметил Бондарев.

Напомним, 27 января в Верховной Раде образовали временную следственную комиссию по вопросам проверки и оценки состояния АО "Украинская железная дорога". Председателем ВСК избрана народный депутат Юлия Гришина (фракция партии «Слуга народа»). В состав ВСК вошли 13 народных депутатов, срок ее деятельности - один год со дня образования.

Ранее глава «Укрзализныци» Владимир Жмак сообщал, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании (грузоперевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство), а непрофильные активы (медучреждения, санатории, спортивные сооружения) будут выставлены на продажу или переданы в концессию. Кроме того, по его словам, УЗ планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожную инфраструктуру 25 млрд гривен.

В свою очередь экс-премьер Владимир Гройсман заявил, что «Укрзализныця» нуждается в масштабном реформировании и финансовой поддержке от государства для проведения модернизации подвижного состава и инфраструктуры.