В Днепре разгорелся скандал между учительницей и родителями



Разногласие вызвало патриотический настрой педагога, сообщает интернет портал 49000.com.ua.

По словам женщины, ребенок которой учится в этой школе, их 7-8 летним детям рассказывают об убийствах на войне, которая идет на Донбассе и о преступлениях Сталина. Более того, мама ребенка возмутило, что учитель якобы настраивает детей против русскоязычных, так как "это враги."



"Хотя мы никогда не выступали против украинского языка. Мы в патовой ситуации, теперь ребенок просит нас говорить на украинском... иначе мы враги", — сообщила женщина в соцсетях.

В итоге родители обратились к руководству школы с просьбой заменить преподавателя, аргументируя тем, что в районе Авиаторском якобы 80% русскоязычных жителей.

Директор школы стала на защиту сотрудника:



"Что учитель говорит неправильно? Кто будет отрицать, что у нас седьмой год идет война? На востоке до сих пор стреляют и гибнут герои. То, что преподаватель прививает любовь к украинскому языку, я считаю, это плюс", - пояснила директор.

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