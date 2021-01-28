ДТЭК Нефтегаз выплатил 42,8 млн грн ренты в местные бюджеты Полтавской области и реализовал 12 социальных проектов на сумму более 7,5 млн грн в рамках Программ социального партнерства в 2020 г.

Таким образом, в прошлом году компания направила более 50 млн грн на развитие местных громад Полтавщины – сообщает пресс-служба.

В частности, более 17 млн грн поступило в бюджет Полтавской области, почти 8 млн грн получил Шишацкий районный и 4,9 млн грн – Миргородский районный бюджеты, Мачуховская ОТГ – 6,4 млн грн, 4 млн грн – Ковалевский и 2,4 млн грн – Савинцовский сельские советы.

В рамках Программ социального партнерства компания осуществила реконструкцию в Великосорочинской школе; закупила медицинское оборудование и провела ремонт Шишацкой ЦРБ; отремонтировала дороги, построила водопровод в с. Ковалевка; приобрела автомобиль-самосвал для Мачуховской громады и реализовала другие важные проекты.

В 2020 на территориях присутствия ДТЭК Нефтегаз был впервые проведен конкурс мини-грантов «Громада своими руками», который проходит при финансовой поддержке ДТЭК. Победителями признаны 10 социальных проектов, которые получили финансирование на общую сумму 800 тыс. грн.

По словам исполнительного директора ДТЭК Нефтегаз Наталии Гребенюк, в прошлом году из-за пандемии COVID-19 и кризисных явлений, которые она вызвала, поддержка бизнеса была особенно необходимой для громад. «Благодаря рентной плате от добычи газа и Программам социального партнерства они смогли продолжить свое развитие, реализовав важные проекты в области здравоохранения, образования, энергоэффективности и благоустройства.

ДТЭК Нефтегаз активно подключился к реализации Целей устойчивого развития ООН, которые были включены в ESG стратегию ДТЭК. Один из важных принципов нашей работы – быть надежным партнером местных громад», – подчеркнула Наталия Гребенюк.