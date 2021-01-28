ДТЭК Нефтегаз выплатил 42,8 млн грн ренты в местные бюджеты Полтавской области и реализовал 12 социальных проектов на сумму более 7,5 млн грн в рамках Программ социального партнерства в 2020 г.
Таким образом, в прошлом году компания направила более 50 млн грн на развитие местных громад Полтавщины – сообщает пресс-служба.
В частности, более 17 млн грн поступило в бюджет Полтавской области, почти 8 млн грн получил Шишацкий районный и 4,9 млн грн – Миргородский районный бюджеты, Мачуховская ОТГ – 6,4 млн грн, 4 млн грн – Ковалевский и 2,4 млн грн – Савинцовский сельские советы.
В рамках Программ социального партнерства компания осуществила реконструкцию в Великосорочинской школе; закупила медицинское оборудование и провела ремонт Шишацкой ЦРБ; отремонтировала дороги, построила водопровод в с. Ковалевка; приобрела автомобиль-самосвал для Мачуховской громады и реализовала другие важные проекты.
В 2020 на территориях присутствия ДТЭК Нефтегаз был впервые проведен конкурс мини-грантов «Громада своими руками», который проходит при финансовой поддержке ДТЭК. Победителями признаны 10 социальных проектов, которые получили финансирование на общую сумму 800 тыс. грн.
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По словам исполнительного директора ДТЭК Нефтегаз Наталии Гребенюк, в прошлом году из-за пандемии COVID-19 и кризисных явлений, которые она вызвала, поддержка бизнеса была особенно необходимой для громад. «Благодаря рентной плате от добычи газа и Программам социального партнерства они смогли продолжить свое развитие, реализовав важные проекты в области здравоохранения, образования, энергоэффективности и благоустройства.
ДТЭК Нефтегаз активно подключился к реализации Целей устойчивого развития ООН, которые были включены в ESG стратегию ДТЭК. Один из важных принципов нашей работы – быть надежным партнером местных громад», – подчеркнула Наталия Гребенюк.