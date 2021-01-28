"Ее детство было сложным и совсем не детским. После приюта Вика училась в профучилище на повара-кондитера, а после окончания должна была начать свою самостоятельную жизнь вне приютами и лишениями в комнатке своей мамы, которая ей осталась в наследство. Все документы и решения городского совета о закреплении комнаты в общежитии есть, но попасть туда Вика не может", - рассказала волонтер.

Дело в том, что соседка по комнате заменила общие двери в блок, и не пускает ни социальные службы, ни саму девушку. По словам волонтера, у Виктории имеются все документы о законности ее вселения.



