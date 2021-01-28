Девушка не может поселиться в собственном доме, принадлежавшем ее покойной матери
Как передает Politeka.net, подробности случившегося рассказала волонтер Марта Левченко на своей страничке в Facebook.
Виктория Гординец сначала жила в приюте, потом в приемной семье, потом ее вернули уже в львовский приют на Левандовке.
Как передает Politeka.net, подробности случившегося рассказала волонтер Марта Левченко на своей страничке в Facebook.
Виктория Гординец сначала жила в приюте, потом в приемной семье, потом ее вернули уже в львовский приют на Левандовке.
"Ее детство было сложным и совсем не детским. После приюта Вика училась в профучилище на повара-кондитера, а после окончания должна была начать свою самостоятельную жизнь вне приютами и лишениями в комнатке своей мамы, которая ей осталась в наследство. Все документы и решения городского совета о закреплении комнаты в общежитии есть, но попасть туда Вика не может", - рассказала волонтер.
Дело в том, что соседка по комнате заменила общие двери в блок, и не пускает ни социальные службы, ни саму девушку. По словам волонтера, у Виктории имеются все документы о законности ее вселения.
"Сейчас Виктория на 9 месяце беременности, одна, сирота, без родных, идти ей некуда, в ее комнатку, гарантированное ей государством, ее не пускают, денег на адвоката у нее нет!", - отметила волонтер.
Кроме того, состояние Виктории ухудшилось в связи с постоянными переживаниями.
"Чувство абсолютной беспомощности и постоянный стресс довели до того, Виктория вынуждена постоянно быть на сохранении беременности в больнице и употреблять много лекарств. Неужели, и жизнь ее ребенка должна начаться с постоянных лишений и чужого равнодушия?!", - подытожила волонтер.
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