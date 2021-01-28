Украинцам понятно, что “национализация” – это не то, когда у нас забирают, а это то, когда нам (народу) отдают. И большинство украинцев уже не сомневается, что стране необходима национализация. Уже практически никто не боится этого слова, вкладывая в него осознание того, что пришло время вернуть народу народное, а государству – государственное.

Как сообщает Знай.юа, об этом пишет эксперт по государственному управлению Роман Головин в своем блоге. Приводим слова автора без комментариев редакции.

Национализацию необходимо ускорять, а то так произойдет, что вместе с “облгазами” и “облэнерго” нам необходимо будет возвращать право на воздух, воду и солнечный свет.

Не удивительно и то, что вернуть народу означает элементарное – прекратить нарушение Конституции Украины. Но проблема уже давно вышла за пределы нарушения Конституции, проблема приобрела общественную необходимость.

Давление общественной необходимости в виде национализации уже доказало свою состоятельность в банковской сфере и это касается не только “Приватбанка” – все банки по сути были национализированы. Но государственный "ПриватБанк" работает и получает миллиарды прибылей, а в другие банки воткнули копье с названием “государство – неэффективный собственник” и распродали их миллиардные активы за 3% стоимости.

Негативные последствия национализации – не повод от нее отказываться. Уверенно шагает подведение к национализации так называемых "облгазов“, которым в не рыночной конкуренции в конкуренты поставлен монополист” Нафтогаз" с его способностью всегда дать более низкую цену. Такой подготовительный механизм к национализации является действенным и должен рано или поздно получить законодательное оформление как действенной меры, так и меры принуждения к добровольной национализации.

Произойдет добровольная, принудительная или спровоцированная национализация - уже решать по ситуации, но возвращать народу народное является общественно-экономической необходимостью. В первую очередь, к возвращению украинскому народу подлежат объекты критической инфраструктуры.

Кроме объектов критической инфраструктуры к объектам, которые могут быть национализированы или которые необходимо национализировать, подпадают любые негосударственные монополии и объекты (производства, предприятия) важные для национальной экономики и общественно-экономического восстановления и развития.

На сегодняшний день критическим стал вопрос ценообразования на газ и электроэнергию. Украинский народ как владелец недр, земли, воды и воздуха небезосновательно возмутился этим вопросом, потому что вопрос “тарифов” уже давно стал предметом спекуляций для политических сил, политиков, президентов, чиновников.

И так называемое “снижение тарифов”, “аудит тарифов” никоим образом ничего не решит.

Полная национализация – от добычи газа до его поставки каждому потребителю. В такой системе все прозрачно, легко поддается аудиту, легко контролируется. В такой системе можно говорить о реальной реализации публичного управления в газовой отрасли, целью которого является самый эффективный способ использования ресурсов государства, в том числе – его недр.

Такой же подход необходимо применить и в области электроэнергетики. В этой области производство электроэнергии поделено почти пополам между государством и частным единоличным собственником. Частная часть электрогенерации имеет большую себестоимость, а, соответственно, чувствует себя более убыточным. Но это не мешает частной генерации не только жить за счет денег украинцев, но и получать сверхприбыли – украинцы из своих карманов покрывают убытки частной электрогенерации и обеспечивают сверхприбыли ее владельцу. Фактически частная электрогенерация не может жить без государственного дотирования, что является основательной основанием для ее национализации – по крайней мере, из карманов украинцев не будут забирать деньги для формирования прибыли олигархам.

Вместе с электрогенерацией необходим возврат в собственность государства для осуществления оперативного управления и контроля произведений того же самого угля и газа. Это даст возможность оперативного контроля за производственными процессами, а следовательно и даст возможность оперативного управления и понимания “куда идут государственные деньги”.

Поставка (распределение) электричества конечному потребителю должна стать также государственным, чтобы не было ни одного производственного или не производственного передела, который бы “выпадал” из поля зрения публичного управления.

Методы национализации могут быть разные, как и само понятие национализации имеет разные понимания - в зависимости от того, какую цель преследует национализация.

Практический подход к национализации “облгазов” и “облэнерго” может осуществляться через введение так называемых временных администраций (или единой администрации) вроде так называемых временных администраций в банковской сфере, а также создание государственного образования (предприятия), которое примет на себя активы и пассивы (“возьмет на себя функции) энергораспределения.

“Национализации” требует не только определенной законодательством процедуры, как и определение оснований (критериев) для любой процедуры “национализации” и органа, который будет внедрять ту или иную процедуру “национализации”.

До национализации безусловно можно отнести и возвращение земли крестьянам. Долгосрочная аренда-бесправность и безвозможность крестьян-собственников земли – влечет решение этой проблемы через национализацию.

Хочу заметить, что “национализация” – это одно из направлений общественно-экономического процесса, направленного на полноценное развитие общества. Этот общественно-экономический процесс, безусловно, имеет свое название, которое будет постепенно объявляться.

Просто “национализация” – это уже крик души подавляющего большинства украинцев. И именно под таким названием крика души необходимо начинать важнейший социально-экономический процесс в государстве направленный на остановку падения общественно-экономических процессов, воспроизводство и дальнейшее их развитие.

А для тех, кто все еще думает, что государство плохой собственник-не переносите свою несостоятельность на высокую состоятельность публичного (государственного) управления.