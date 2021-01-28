Анархист и политический эксперт Михаил Чаплыга в эфире программы «Что дальше» на каналі «Знай24» рассказал, как работает газовый рынок в Украине.

«Все мы стали свидетелями гениальной войны жабы с гадюкой. Камасутра отдыхает, жаба с гадюкой развлекают народ. В роли жабы выступает «Нафтогаза», в роли гадюки – облгазы», - иронизирует эксперт.

По его словам, «Нафтогаз» сначала продал с наценкой газ облгазам, и теперь у него цена на пару копеек ниже. Но, подчеркивает Чаплыга, это незначительная экономия.

«Включаем телевизор, на канале Х жаба побеждает гадюку – «Нафтогаз» призывает подключаться к нему напрямую. Долой гадюк, гадюки сдохнут, только жаба хорошая. «Нафтогаз» сделает все для вас, великий «Нафтогаз», подключайся к нему.

Чуть ранее мы обсуждали, что рынок – это «Нафтогаз», который раздал «кому хочу, что хочу», в общем, монополист. Все монополисты говорят «что-то вас тут много развелось, товарищи. Поскольку газ все равно у меня – он будет всегда дешевле на три копейки». То есть сначала он все это продал с наценкой, а потом говорит «ну что, пацаны, поскольку рынок – то у меня теперь цена на три копейки ниже, чем у вас». И все начинают к нему переподключаться, хотя реальная экономия – херня вопрос», - рассказал он.

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