Боец ВСУ скончался после ЧП на полигоне
Как передает Politeka.net, детали трагедии рассказали на Facebook-странице Оперативного командования "Север".
Согласно последним данным, трагедия произошла из-за нарушения техники безопасности на одном из общевойсковых полигонов.
"Механик-водитель в условиях ограниченной видимости боевой машины не смог убедиться в отсутствии людей перед машиной и начал движение, в результате чего повлек тяжелое травмирование военнослужащего и его смерть", - говорится в сообщении.
Трагедия произошла несмотря на то, что несколькими неделями ранее проходили обучение по технике безопасности
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"Погиб защитник Украины, старший солдат Мельник Анатолий Васильевич, 1981 года рождения, сумчанин. Одинокой осталась его жена, тоже военнослужащий - они служили вместе, в одной бригаде", - сказано в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе умер военный Иван Остапович родом из села Бережки Ривненской области. Украинец проходил военную службу в Вооруженных силах Украины по контракту.
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