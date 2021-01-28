Боец ВСУ скончался после ЧП на полигоне

Как передает Politeka.net, детали трагедии рассказали на Facebook-странице Оперативного командования "Север".

Согласно последним данным, трагедия произошла из-за нарушения техники безопасности на одном из общевойсковых полигонов.

"Механик-водитель в условиях ограниченной видимости боевой машины не смог убедиться в отсутствии людей перед машиной и начал движение, в результате чего повлек тяжелое травмирование военнослужащего и его смерть", - говорится в сообщении.

Трагедия произошла несмотря на то, что несколькими неделями ранее проходили обучение по технике безопасности

"Погиб защитник Украины, старший солдат Мельник Анатолий Васильевич, 1981 года рождения, сумчанин. Одинокой осталась его жена, тоже военнослужащий - они служили вместе, в одной бригаде", - сказано в сообщении.







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