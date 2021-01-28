Какая связь существует между заработками украинцев в Европе – и коммунальными тарифами в Украине?

Об этом в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказывает политический эксперт Михаил Чаплыга.

«Государство Украина управляется транснациональными корпорациями. У одних штаб-квартира в Штатах, у других в Лондоне, у третьих где-то ещё. Для них нет ни добра, ни зла – они бабло считают. Есть территория, где каким-то злым чудом оказалось когда-то пятьдесят миллионов товарищей. Одних отсортировали в Европу – зарабатывать, другие в результате медицинской реформы и всего остального удобряют чернозём. Но те, кто уехал в Европу, заработали бабло, и пенсионную систему поддерживают», - говорит Чаплыга.

Но те деньги, что они заработали в Европе, эти люди не вкладывают в тамошнюю экономику, а переводят в Украину. Но здесь этот кэш прячут в матрасы. Как его оттуда вынуть? И такой способ украинская власть нашла.

«Вы ведь где-то живёте? И тепло у вас есть, вода, канализация, придомовая территория? Вы греетесь газом? Сколько там передали из Европы – 12 миллиардов? Берём эту цифру, делим на число ещё не уехавших – то есть примерно 30 миллионов, и получаем тариф на ЖКХ», - отмечает эксперт.

По словам Чаплыги, этот тариф раскидали на всех. У кого-то пенсия три тысячи – а платёжка пришла на 3 500. Для тех, у кого заработок тридцать тысяч – это больно, но не сильно.

Иначе говоря, цифры в платёжках обусловлены одним: сколько денег нужно вынуть из карманов украинцев. «Или ты бомжом окажешься на улице – или плати за электричество и газ, сколько мы скажем».

Но оплачивать такие счета могут не все. Тогда выходит президент и говорит: «У тебя в кармане тысяча, а с тебя требуют две. Ладно, будешь платить не две тысячи, а полторы».

«Я смотрю на него и думаю: уважаемый президент, мне, конечно, приятно, но у меня в кармане всего тысяча. И ещё приятнее, что остаток мне закроют субсидиями», - резюмирует эксперт.

Ранее, как сообщала Politeka, этот эксперт обратился к «слугам народа».

Также он назвал средство для спасения украинской экономики.