Всеукраинская общественная организация «Ассоциация налогоплательщиков Украины» более 5 лет выступала за необходимость создания нового единого органа, который будет расследовать экономические преступления и используя возможности финансового мониторинга будет способно наконец вернуть доверие общества к государственным органам, устранив дублирование функций налоговой милиции, СБУ, Национальной полиции и других правоохранительных органов при расследовании экономических преступлений, и, наконец, сегодня 28 января 2021 года 242 депутаты Верховной Рады Украины проголосовали «ЗА» принятие Закона Украины «О Бюро экономической безопасности» (проект № 3087-п).
Бюро будет единственным правоохранительным органом, который будет расследовать экономические преступления кроме тех, которые расследует НАБУ.
Все это свидетельствует о том, что в ВРУ есть большая часть депутатов, которые думают о будущем Украины!
Лишение Службы безопасности Украины несвойственных ей функций и создание отдельного органа для расследования экономических преступлений было одним из предвыборных обещаний Владимира Зеленского и является обязательством Украины перед МВФ и они выполнены!
Сейчас перед нами, как перед общественностью встает новая задача четко следить, чтобы в состав нового органа вошли профессионалы, которые имеют совесть и силу, девизом которых по жизни является «Служить и защищать».
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Следует отметить, что Ассоциация налогоплательщиков Украины еще летом 2020 года провела ряд Круглых столов с представителями бизнес-ассоциаций, общественных организаций, бизнес-среды и экспертами по обсуждению важного для страны вопроса - концептуальных положений по созданию в Украине нового правоохранительного органа по борьбе с экономической преступностью. После проведения данных Круглых столов авторским коллективом был разработан опрос с целью последующей оценки рисков и угроз финансовой безопасности Украины.
Затем ассоциация провела социологический опрос - масштабный и содержательный анализ оценки рисков и угроз фискальной безопасности Украины в пределах соответствующей экспертной среды с целью идентификации угроз в фискальной сфере, их ранжирования, оценки ключевых факторов развития фискальной сферы, а также оценки возможностей субъектов фискальной сферы и уязвимости общества по противодействию идентифицированным угрозам. В опросе приняло участие 7090 представителей ГНС, ГТС, ДФС Украины и бизнеса – крупного, среднего и малого, из всех без исключения регионов Украины.
По результатам опросов было определено 243 угрозы в сфере фискальной безопасности, к основным из которых относятся: мошенничество с НДС, «схемы» минимизации налоговых платежей, лоббирования представителями власти отдельных групп и компаний по продвижению для них выгодных налоговых (таможенных) условий (преференций), тенизация отдельных видов бизнеса, информационные атаки по дискредитации фискальной системы, проявления коррупции в фискальной сфере.
243 угрозы, которые влияют на развитие фискальной безопасности Украины!
Только вдумайтесь! Поэтому, мы твердо уверены, что Бюро экономической безопасности будет правоохранительным органом, который будет противодействовать распространению криминальных угроз в сфере экономики, предотвращать, выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления в сфере экономики, которые создают угрозу жизненно важным интересам Украины.
Наконец сделан уверенный шаг к экономической безопасности нашего государства!
Григол Катамадзе
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Президент АППУ
Вице-президент Европейской Ассоциации Налогоплательщиков