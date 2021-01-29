Сторона защиты в деле «Роттердам+» инициировала открытие уголовного производства против первого заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука за грубое нарушение норм уголовно-процессуального законодательства.

Об этом сообщила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль в своей колонке для издания «Обозреватель».

«Защита настаивает на привлечении Максима Грищука к уголовной ответственности за грубое и целенаправленное нарушение закона. В правоохранительные органы передана вся необходимая информация для как можно скорейшего отстранения Грищука от выполнения должностных обязанностей, его задержания, ареста имущества и открытого судебного процесса против него», - отметила

Параллельно, по словам Дригваль, готовится обращение в Европейский суд по правам человека из-за незаконного преследования бывших подозреваемых по делу «Роттердам+».

«25 января Грищук, осознавая преступность своих действий, выходя за пределы полномочий, с грубым нарушением закона отменил постановление законного прокурора САП, который осуществляет процессуальное руководство в деле «Роттердам+». При этом Грищуку было доподлинно известно, что у него нет полномочий отменять решение законного прокурора», - пояснила адвокат.

Дригваль подчеркнула, что стороной защиты будет сделано все, чтобы прокурор Грищук понес всю полноту ответственности за злоупотребление своим служебным положением.

«Своими действиями Грищук нанес ущерб группе предприятий, грубо нарушил законные права и интересы лиц, которые уже более 1,5 лет находились в статусе подозреваемых. Мы обращаемся в международные инстанции для защиты интересов клиентов и возмещения нанесенного ущерба», - подытожила адвокат.

Как сообщалось, 21 января 2021 г САП повторно закрыла дело «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления. 25 января аргументы прокурора, принявшего решение о закрытии дела поддержал Высший антикоррупционный суд Украины.

В тот же день и. о. председателя САП Максим Грищук вопреки решению суда отменил постановление прокурора о закрытии дела.

Ранее корректность и обоснованность формулы ценообразования на уголь «Роттердам+» была подтверждена Антимонопольным комитетом, ВАКС, Офисом генерального прокурора, а также международными и украинскими экспертными институтами