Против лиц, которые участвуют в нецелевом использовании денег, предназначенных для выплаты долгов перед инвесторами в зеленую энергетику, будут возбуждены уголовные дела.

Такое мнение выразил исполнительный директор Центра экономических исследований и прогнозирования «Финансовый пульс» Станислав Шлапак.

«Нарушение целевого кредитования ведет сразу к возбуждению дел в отношении всех участников», - сказал Шлапак, комментируя информацию о том, что отсутствие расчетов с предприятиями «зеленой» энергетики приведет к росту просроченых долгов банкам.

Напомним, правительство в декабре 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков (Ощадбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк) для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года.

В то же время НКРЭКУ решила утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность.

16 декабря НКРЭКУ отправила "гарантированно покупателю" письмо с рекомендацией перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн компании "Энергоатом".

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанного ими в июне 2020

Чтобы решить финансовый кризис на рынке электроэнергии народные депутаты зарегистрировали законопроект №4624 о выпуске ОВГЗ для "Энергоатома" на сумму 7,3 млрд грн. Таким образом, "Энергоатом" и предприятия возобновляемой энергетики получили отдельные источники погашения накопленных перед ними долгов.

27 января Американская торговая палатав Украине просит Владимира Зеленского взять под личный контроль выполнение Украиной обязательств меморандума между правительством страны и "зелеными" инвесторами, которые были законодательно закреплены в 2020 году.