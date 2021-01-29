Высший антикоррупционный суд Украины дважды оценивал работу процессуального руководителя по делу «Роттердам+» Виталия Пономаренко и дважды признал его действия полностью законными и обоснованными.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Действиям прокурора САП Пономаренко суд дал оценку дважды. И не Печерский районный или Окружной административный, решение о которых так часто любят спорить, а ВАКС, тот самый ВАКС, решение которого не принято критически оценивать, хоть это понятие и не вписывается в рамки правовой дискуссии", - подчеркнула Венедиктова в ответ на публичные обвинения НАБУ в адрес органов прокуратуры.

Венедиктова отметила, что не должна и не будет работать судьей Апелляционной палаты ВАКС в вопросе отвода прокурора по тому или иному делу уже после того, как компетентный суд соответствующие заявления рассмотрел.

"Я не позволю превратить офис Генерального прокурора в источник всех бед. Не будет этого. За вами правда? Почему же вы эту правду не рассказали судьям ВАКС? Не сомневаюсь, гораздо проще просить о помощи на страницах информационных изданий, чем в суде, где участники процесса воспринимают исключительно уголовно-процессуальные аргументы, а не эмоции", - отметила Венедиктова.

Генпрокурор добавила, что основная проблема в деле «Роттердам+» в том, что НАБУ не смогло завершить расследование в установленный законом процессуальный срок.

"Дело, успевшее стать скандальным, известное как "Роттердам+", было зарегистрировано в ЕРДР 24.03.2017 года, а сегодня за окном - 2021 год. Я призываю всех без исключения участников процесса –объяснить аудитории причину, на основании которой, собственно, в вашем распоряжении осталось 0 или 1, или 2, или сколько ДНЕЙ? Тех самых дней, необходимых для эффективного расследования», - добавила генпрокурора.

Как сообщалось, 21 января 2021 г САП повторно закрыла дело «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления. 25 января аргументы прокурора, принявшего решение о закрытии дела поддержал Высший антикоррупционный суд Украины.

В тот же день и. о. председателя САП Максим Грищук вопреки решению суда отменил постановление прокурора о закрытии дела.

Ранее корректность и обоснованность формулы ценообразования на уголь «Роттердам+» была подтверждена Антимонопольным комитетом, ВАКС, Офисом генерального прокурора, а также международными и украинскими экспертными институтами.