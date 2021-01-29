Министр экономразвития Игорь Петрашко не имеет плана преодоления экономических проблем и развития страны, поэтому депутаты недовольны им и хотят уволить

Об этом в комментарии УНН рассказал политолог Владимир Фесенко.

"Это один из самых незаметных министров. Знаете, извините за неэкспертный срок, — Петрашко никакой. В том смысле, что если оценивать его экономическую политику, то какая она у него? Что именно он предлагает? А он должен как министр экономики публично предлагать модели уменьшения экономических рисков для Украины в условиях пандемии, карантина и тому подобное. Он должен предлагать модели ускорения экономического развития после завершения пандемии. Что-то я не слышу позиции министра. Поэтому сказать, какова именно его позиция, очень трудно. Это, к сожалению, больше всего характеризует нынешнего министра экономики", - отметил Фесенко.

По мнению политолога, именно поэтому министра регулярно критикуют депутаты, в том числе и из фракции «Слуга народа», и хотят его заменить.

“Не случайно в его адрес депутаты “Слуги народа”, в частности, руководители фракции, выступали с критикой. И еще в сентябре появлялась информация, что в случае обновления правительства они будут просить о замене министров экономического блока и замене Петрашко также», - считает Фесенко.

Ранее народный депутат Вадим Ивченко заявил, что министр экономразвития Игорь Петрашко полностью провалил работу экономического блока и не предлагает мер для стимулирования экономики.

В то же время народный депутат Сергей Магера отметил, что несмотря на то, что бизнес в стране несет колоссальные убытки из-за карантина, Министерство экономики не предлагает никаких решений для его поддержки.